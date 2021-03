“Sacaré su vida personal”: ‘Raulie’ Maldonado reacciona a designación de un FEI para investigar a su padre

La respuesta de Raúl Maldonado

El hijo de Raúl Maldonado, quien tiene su mismo nombre y ha trabajado para el gobierno, publicó a través de sus redes sociales una serie de amenazas: "Ha todas las estructuras que joden con mi familia, les sacaré toda su mediocridad y selección de caso e ignorancia cuando entrevistan testigo. A parte de su mediocridad, sacaré su vida personal. Equidad, joden, yo jodo más. El último que jodió me duró 30 días. Quiero mejorar mi récord ".

Luego, Maldonado hijo publicó también en su Facebook: "A todos les digo, no jodan con mi familia. Jodan conmigo a ver qué pasa. No hay detalle de sus vidas que no consiga y los saco. Subestimen a ver qué pasa".