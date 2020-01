Justicia recomienda FEI a todos los integrantes del chat de Telegram

1. Dr. Ricardo Rosselló Nevares, exgobernador de Puerto Rico;

2. Lcdo. Luis G. Rivera Marín, exsecretario de Estado;

3. Lcdo. Raúl Maldonado Gautier, ex secretario de Hacienda y exsecretario de la Gobernación, entre otras posiciones;

4. Lcdo. Ricardo Llerandi Cruz, ex director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, ex administrador de la Oficina del Gobernador y exsecretario de la Gobernación;

5. Lcdo. Christian Sobrino Vega, exrepresentante del Gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y ex director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF);

6. Lcdo. Alfonso Orona Almivia, ex principal asesor legal de la Oficina del Gobernador;

7. Lcdo. Ramón Rosario Cortés, ex secretario de política pública y asuntos públicos de la Oficina del Gobernador;

8. Lcdo. Anthony O. Maceira Zayas, ex director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, y ex secretario de asuntos públicos de la Oficina del Gobernador;

9. Yennifer Álvarez Jaime, ex secretaria de prensa del Gobernador;

10. Lcdo. Elías Sánchez Sifonte, ex representante del Gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal;

11. Sr. Edwin Miranda Reyes, contratista de KOI Americas, LLC, KOI Arise Corp. y iCrossing Puerto Rico;

12. Sr. Carlos Bermúdez Urbina, contratista de Ojo Creativo, Inc.; y

13. Sr. Máximo Rafael Cerame D’Acosta, contratista de RCD International Advisory.