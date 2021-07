Proponen la figura de un vicegobernador electo por el secretario de Estado

Además, señaló que “están allí para hacer procesos que no competen a la realidad colonial de Puerto Rico. El secretario de estado no tiene funciones del gobierno. Puerto Rico necesita atender a ese problema para evitarnos lo que ha llamado la atención de los primeros seis años sobre el competente para algunos, e incompetente para otros, del designado de turno. Si hubiese un proceso constitucional igual que en 45 estados de la nación donde hay un vicegobernador que es electo no tuviésemos esto que hemos experimentado en los últimos meses”.