Presidente de LUMA Energy tiene las horas contadas para evitar que lo encarcelen en Puerto Rico

A nivel local, este pasado miércoles, abogados de LUMA Energy consignaron que la información "sensitiva", "confidencial" y "privilegiada" ya fue entregada. No obstante, el representante Luis Raúl Torres señaló a medios locales que todavía no han cumplido. Y es que las comunicaciones que tuvo el presidente de LUMA Energy con funcionarios del gobierno de Puerto Rico antes, durante y después de la firma del contrato, no aparecen. "Dicen que eso estaba en el celular de Stensby y que ese celular se dañó”, adelantó el legislador en conferencia de prensa.