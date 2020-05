Industria hípica exige reapertura de las carreras de caballo en Puerto Rico

En una conferencia de prensa, realizada a través de la plataforma digital de Zoom, el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos, Eduardo Maldonado, dijo que “la única condición para abrir las operaciones en el hipódromo debe ser la seguridad de los empleados, no la autorización de máquinas de videojuego de adultos. Se tiene que comenzar a jugar inmediatamente porque si no estarán en peligro los empleos de miles de puertorriqueños”.

“Llevo en el deporte hípico desde el 1952, lo importante es ponernos a correr. Hay alrededor de ocho mil padres de familia que dependen directamente de esta industria, entre ellos herreros, veterinarios, entrenadores, paseadores, jinetes, empleados de cuadra; entre otros. Pero veo que hay un letargo en el proceso de la ayuda al deporte hípico por parte de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Hace un tiempo atrás pedimos al presidente de la Comisión de Juegos que saque del Fondo de Crianza y Mejoramiento, que le pertenece al hipismo puertorriqueño, unos 150 al mes por caballo, que es una migaja pues el costo de mantenimiento de un ejemplar es de 700 o más, durante el periodo del toque de queda para ayudar a la industria, ese pedido no se ha atendido a pesar de múltiples gestiones”, señaló Carlos Cuprill, representante legal de la Asociación de Dueños de Caballos de Puerto Rico.

En tanto, Luis Orraca, presidente de la Confederación Hípica de Puerto Rico, comentó que “estamos unidos, llevamos trabajando día y noche, dando cada cual su máximo para la reapertura. Llevamos más de 60 días sin correr y las pérdidas son grandes. No se puede colocar ninguna condición para reabrir las carreras. Si la decisión del gobierno es que se tiene que hacer equitativo para todos, que entendemos, pues vamos a correr sin máquinas y después, si acaso, se incorporan. Lo importante es correr”.

Para Axel Vizcarra, representante legal de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños, “las máquinas no son hipismo, son un suplemento de ingreso. Necesitamos correr ya. Los jinetes están listos y dispuestos a montar, pero bajo la seguridad que se requiere. El protocolo que vimos, porque no nos enviaron, del hipódromo, no es completo. Queremos saber cómo se va a trabajar con el cuarto de jinetes, cómo se van a limpiar los aires acondicionados, los bancos, las áreas comunes, en sí, todo. Nuestra exhortación al gobierno de Puerto Rico es que facilite las carreras de caballo, sin maquinitas por el momento, bajo medidas de seguridad que garanticen la salud de estos jinetes”.