Gobernadora establece controles como parte de la Orden Ejecutiva extendiendo el “lock down” hasta el 12 de abril

“Las medidas que estamos tomando son para proteger a la ciudadanía de este virus. Hemos visto como en otros países no se han tomado las debidas precauciones a tiempo, y las mortalidades ya son miles. Para evitar esto, la mejor forma es permaneciendo en sus hogares. No obstante, de necesitar algún artículo de primera necesidad o servicio, estamos dejando que algunos negocios permanezcan abiertos, pero siempre observando las medidas de seguridad y respetando los horarios en los que podrán transitar en las vías públicas”, manifestó la gobernadora.

Tal como había adelantado la primera ejecutiva, la Orden Ejecutiva 2020-029 establece el toque de queda con horario de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. a partir de mañana, 31 de marzo.

Aclaró que continuarán operando los hospitales, laboratorios clínicos, supermercados, farmacias, gasolineras, sucursales bancarias, y establecimientos de comida con servi carro, entrega o servicio de recogido , siempre y cuando tomen medidas cautelares, limitando la cantidad de personas que entra a los establecimientos. También podrán abrir centros de cuidos de ancianos y casas de empeño solamente para brindar recibo de bienes a manera de empeño y pago de deudas, no para venta de mercancía.

Los supermercados no abrirán los domingos, al igual que las farmacias y las gasolineras , con excepción del área del recetario y únicamente el despacho de combustible.

No obstante, recordó que se designan los días para poder transitar en las carreteras para hacer alguna de las gestiones anteriores, según el último número de la tablilla del vehículo. Si el último número es impar, podrá transitar los martes, jueves y sábados. Si el último número es par o es una letra, podrá transitar los lunes, miércoles y viernes . Esto es a partir del miércoles, 1 de abril.

En cuanto a los servicios fúnebres, podrán hacerse recogido o traslado de cadáveres, embalsamientos, cremaciones y enterramientos, no así velatorios en los que se reúna público.

Aquellas compañías que ofrecen servicios de reparación y piezas de vehículos, incluyendo los técnicos automotrices, gomeras y distribuidores de piezas, podrán operar para atender emergencias los miércoles y jueves entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m. mediante citas y deberán establecer un número telefónico o correo electrónico para coordinar las mismas. No deberán abrir al público en general.

Las ferreterías podrán operar viernes y sábado entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m. mediante citas , estableciendo algún método de contacto para coordinar la venta y entrega de mercancía, sin recibir público en general. Además, se permitirán trabajos de servicios críticos de construcción, como mantenimiento o reparación relacionados a hospitales, agua potable, electricidad y comunicaciones.

Las disposiciones de esta orden no aplican a personas debidamente identificadas como empleados de agencias de seguridad pública o privada a nivel estatal y federal; profesionales de la salud; personal que labora en hospitales, farmacias, farmacéuticas, instalaciones de biociencia o centros de salud, personal que se encuentre trabajando en la cadena de distribución al por mayor y manufactura de bienes y alimentos; personal que se encuentre trabajando con utilidades o infraestructura crítica; personal de puertos y aeropuertos; personal que trabaja en centros de llamadas; funcionarios que realicen labores indispensables en las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; miembros de la prensa; entre otros. Estas personas estarán autorizados a transitar en las vías públicas de camino a su trabajo y regreso a su hogar en el horario y días que sean necesarios.

En relación a los peajes, aclaró que a partir del 31 de marzo, se cobrarán los mismos, pero no se cobrarán multas por no tener balance en sus cuentas de Autoexpreso .

De no cumplir con estas disposiciones, la pena de reclusión no excederá seis meses o multa que no excederá de $5,000 o ambas penas, a discreción del tribunal. Se ordena a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Seguridad Pública a tomar las medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de esta Orden Ejecutiva.