Flexibilizan orden ejecutiva para incluir nuevas actividades físicas

Según se detalla en la Circular, al igual que las normas emitidas con las prácticas anteriores, los jugadores deberán mantener los seis pies de distancia, no se permitirá el alquiler ni el uso compartido de equipo, tampoco se permitirá el acceso al público. Adicional, no se permitirá ofrecer clases, cursos o clínicas. En el caso de los jugadores de ajedrez, es necesario utilizar mascarilla o “face masks” en todo momento. Por su parte, los jugadores de esgrima deberán llegar a las facilidades vestidos en ropa de entrenar ya que no tendrán acceso a los vestidores, entre otras normas que se detallan.