Escuelas trabajarán en horario regular el 1 de mayo

“Aunque la libertad de expresión y las manifestaciones son un derecho de todo ciudadano, los maestros, el personal docente y no docente del Departamento de Educación tiene una responsabilidad con los alumnos, con su trabajo y más importante, con la educación. Les recuerdo que toda aquella persona que se ausente este día y no pueda justificar la ausencia con los reglamentos establecidos en la agencia, se le efectuará un descuento de nómina, pues es una ausencia no justificada” puntualizó el jefe de Educación.