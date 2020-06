En riesgo la vida de bañistas tras falta de protocolo ante el coronavirus y ausencia de equipos para salvavidas

Los bañistas que visiten los balnearios del Programa de Parques Nacionales estarían poniendo su vida en riesgo por la falta de equipos y por la inexistencia de un protocolo para el evitar contagio del covid-19 entre los salvavidas que realicen rescates de ahogamiento y la persona rescatada, advirtió Antonio Cabán Collazo, presidente de la Federación Central de Trabajadores.

“No existe protocolo. No hay equipos. Si usted, Dios no lo quiera, va a uno de los balnearios del Programa de Parques Nacionales y se está ahogando, al salvavidas que lo sacaría del agua no se le ha establecido un protocolo para hacer el rescate evitando el contagio del covid-19. Mucho menos tiene los equipos necesarios para salvarle la vida. La reapertura de los balnearios se hizo sin tener este asunto en consideración lo que expone la vida de los bañistas y de los salvavidas”, explicó.

Cabán Collazo, quien fue salvavidas por más de cinco años, detalló que, de haber un ahogamiento, el salvavidas tiene que tener contacto cuerpo a cuerpo con la persona, situación que lo expondría al contagio de coronavirus.

De igual forma, al sacar a la persona a la orilla no podría comenzar la resucitación cardio pulmonar, tipo boca a boca, ya que también lo expondría al contagio. Para darle los primeros auxilios, los salvavidas necesitarían desfibriladores y respiradores artificiales con los que no cuentan.

“La falta de equipos no corresponde a la emergencia del covid-19. Desde hace mucho tiempo los salvavidas no tienen el equipo necesario para realizar su trabajo. No hay tablas de rescate, botiquín de primeros auxilios, no tienen uniformes, incluso, en algunos balnearios, las torres están inservibles. Además, con la reapertura desorganizada que hicieron no está la cantidad necesaria de salvavidas requeridos por las millas de extensión de la playa. Hay balnearios con un solo salvavidas cuando debería haber mínimo cuatro. ¿Cómo ese salvavida atenderá un ahogamiento en un área lejana a donde está? La vida de los puertorriqueños está en riesgo”, puntualizó.

El líder sindical añadió que en reuniones sostenidas con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Macharg, y con el subsecretario auxiliar del Programa de Parques Nacionales, Gerardo Hernández, se indicó que se cerraría el área de los salvavidas para evitar contacto con las personas, se rotularían los balnearios y habría un mensaje grabado difundido por los altavoces instando a los bañistas a utilizar mascarillas en todo momento, seguir el distanciamiento social y el lavado de manos.

Igualmente, se sostuvo que habría coordinación con la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal y Manejo de Emergencias, “pero nada de esto ha ocurrido”, aseguró el portavoz.

Destacó que “de todo lo que dijeron el secretario y subsecretario auxiliar que se iba a tener en las playas, nada ha ocurrido. Yo he visitado varios de los balnearios y no hay rotulación, no se escucha el mensaje, no hay nada. En dichas reuniones le ofrecimos varias sugerencias al director para que los bañistas puedan disfrutar su día de playa de una manera segura, como por ejemplo, mover las boyas más cercanas a la orilla para que las personas pudieran utilizar su mascarilla y protegerse ellos y a los demás ciudadanos que también están en el área, pero tampoco siguieron nuestras recomendaciones”.

Los balnearios del Programa de Parques Nacionales abierto son Boquerón, Cabo Rojo; La Monserrate, Luquillo; Seven Seas, Fajardo; Sun Bay, Vieques, Cerro Gordo, Vega Alta; Manuel “Nolo” Morales, Dorado; Punta Salinas, Toa Baja; y Caña Gorda, Guánica.

También te puede interesar