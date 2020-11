Wanda Vázquez ejerce su derecho al voto, pero no revela por quién lo hizo

Vázquez Garced dijo que no apoyaba abiertamente a Pedro Pierluisi , aspirante del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, debido a que “muchos en el PNP tienen muchas creencias y posiciones”.

A su vez, consultada por quién había votado, comentó que “el derecho a votar es secreto”, algo que no ocurrió en las primarias, cuando mostró la papeleta. Sin embargo, afirmó que votó “Sí” por la estadidad y mostró esa papeleta.

Sigue sin mencionar a Pierluisi

“No es que se me haga difícil (pronunciar su nombre) es que hay muchos penepés con diferentes creencias y diferentes posiciones y no quiero que nadie piense que no es importante su posición”, enfatizó la gobernadora.