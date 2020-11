Presidente de la CEE aclara qué está ocurriendo con el voto mixto y las posibles irregularidades de doble voto

Y es que las máquinas de escrutinio no fueron programadas con las nuevas reglas de esta modalidad bajo el recién Código Electoral, y hubo una confusión en el conteo de esos votos.

En detalle, las máquinas de escrutinio electrónico que se usaron tanto para las primarias como para las elecciones generales fueron programadas con los parámetros del Código Electoral derogado y no con el vigente, aprobado el 20 de junio.

Aclara situación con el posible doble voto

En cuanto a la presunta irregularidad del doble voto, que hizo más temprano el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana , Olvin Valentín, el presidente de la agencia informó que no han recibido información de este asunto.

“No se ha informado como dijo el Tribunal Supremo... Si se identifica iba a comisión y la secretaria no ha informado. Si él (Valentín) lo ha detectado no ha cumplido con la disposición del Supremo, de que los notifique inmediatamente ”, sostuvo Rosado Colomer.

Si hubo doble voto, ¿cuál se contaría?

Si alguna persona cometió el delito de doble voto, Rosado Colomer no precisó qué mecanismos tienen a la mano para atender este asunto , que no sea llevar el caso a las agencias pertinentes.

De acuerdo al artículo 12 del Código Electoral, un voto doble es delito grave y se expone a entre uno y tres años de cárcel y multa de $5,000 . La ley no especifica qué pasará con el voto de esa persona.

No obstante, no hay manera de saber cuál voto se le validaría a ese elector que cometió el fraude: “Si ellos (los comisionados) no se ponen de acuerdo, yo tengo que decidir”, aclaró. .