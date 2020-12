Comisionado del PPD asegura que recuento en San Juan afectaría juramentación de Pedro Pierluisi

Aunque Cruz está alineado con las denuncias que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) sobre el exceso de papeletas sometidas que no cuadran con la cantidad de personas que votaron, sostuvo que el recuento puede alargar los resultados finales de la alcaldía capitalina .

En entrevista con Radio Isla 1320 , el funcionario aseguró que "la solución no puede ser peor que el problema".

"Si empezáramos de nuevo, no hay manera que el 2 de enero se juramente un gobernador. Por lo tanto, la solución no puede ser peor que el problema", increpó Cruz.

¿Cuál puede ser la solución?

"El remedio quizá debe ser un grupo especial para que mire las actas y ver de qué manera logras identificar dónde están los errores. Y si no hay más remedio, entonces miraría la posibilidad de un recuento que no está autorizado por ley. No tendríamos más remedio", dijo.