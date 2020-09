Nydia Velázquez defiende su proyecto de asamblea constituyente como la mejor manera de descolonizar a Puerto Rico

“(Con este proyecto) Es el momento de decir basta ya. No podemos usar el estatus político como herramienta de campaña cada cuatro años. En la próxima sesión vamos a meterle mano para adelantar esta legislación”, agregó Velázquez quien sometió el proyecto hace unas semanas junto con la congresista Alexandria Ocasio.

¿Qué busca la congresista con este proyecto?

"A los estadistas si están convencidos que la mayoría apoya la estadidad por qué no darle la bienvenida a un proceso abierto, inclusivo, transparente, democrático, no podemos resolver el problema colonial si no proveemos un mecanismo donde todos los puertorriqueños puedan participar", cuestionó sobre las criticas que han hecho varios políticos del patio, como la comisionada residente, Jenniffer González.