Lenguaje del artículo sobre voto mixto lleva a la reconsideración del Código Electoral en la Cámara de Representantes

“Si el elector no quiere votar íntegro, ni tampoco quiere votar por algún candidato, vota bajo la insignia, busca su candidato predilecto y pone su X al lado de su voto. Eso sería un voto mixto bajo el mismo partido, y ese lenguaje no está específico en el código”, según el representante. “Y como no está, se puede interpretar que es una papeleta mal votada, o sea una papeleta que no se cuenta. Lo que se busca es que el elector pueda hacer varias marcas en la papeleta dentro de la insignia”.