Jenniffer González agradece a Trump por las ayudas a Puerto Rico y asegura que la isla se convertirá en estado

Durante la Asamblea del partido Republicanola también se aprobó el plebiscito de "estadidad si o no", aunque no cuente con el aval del Departamento de Justicia federal.

Ante esto, González recalcó que no tiene duda de que Puerto Rico se va a convertir en estado. “No es casualidad que tengamos 3.2 millones de ciudadanos viviendo aquí y cinco millones de puertorriqueños viviendo en la nación. No se fueron a Cuba. No se fueron a Venezuela. Se van por tres razones y una de ellas no es porque las playas son más lindas allá. Se van porque buscan un mejor trabajo, una mejor paga”, aseguró, según reportó El Vocero.