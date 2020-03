Senado de Puerto Rico abre paso al voto simbólico “estadidad sí o no” en las elecciones

Aunque la medida es simbólica, no es la primera vez que el gobierno añade esta papeleta.

“La igualdad no se discute, es un derecho natural que exigimos como puertorriqueños y como ciudadanos americanos. El que esté en contra de eso hoy, que consigne su voto para la posteridad”, dijo Rivera Schatz momentos antes de que la medida recibiera el voto a favor de 19 senadores y seis en contra.

Rivera Schatz añadió que “para mí es incomprensible que haya personas que insistan en mantener una condición colonial en la isla donde somos primeros en los recortes de ayudas y beneficios y últimos en momentos de reconocer beneficios… Voy a luchar por la igualdad plena, por siempre y hasta que la consiga porque yo no me rindo”.

El costo de la consulta plebiscitaria ascendería a $3.5 millones de dólares, pero no se precisa cuál será la fuente de financiamiento. La medida dispone que el presupuesto total de la campaña de educación masiva a los electores no excederá $2,000,000 de dólares y que se establecerá un proyecto de plan presupuestario de los demás gastos del plebiscito, que no excederá los $1,500,000 de dólares.