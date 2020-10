“Soy la persona menos racista”: Así fue el último debate presidencial entre Trump y Biden

¿Qué dijeron del coronavirus?

El presidente defendió su historial sobre la pandemia de coronavirus mientras criticaba a Biden por no actuar en una variedad de propuestas por parte de los demócratas mientras era vicepresidente, advirtiendo que las prioridades demócratas obstaculizarían la economía.

"Cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería permanecer como presidente de los Estados Unidos de América", sentenció Biden en un momento. "Me ocuparé de esto. Terminaré con esto. Me aseguraré de que tengamos un plan".