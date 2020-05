Carmen Yulín arremete contra la gobernadora Wanda Vázquez por fondos del coronavirus

A su vez, indicó en la conferencia de prensa que el dinero que tiene el gobierno en sus arcas para mitigar la emergencia no los hace llegar a los necesitados “por razones políticas, para darle a algunos más que a otros o para aguantarlo para hacer un anuncio”.

Recalcó que “el hambre es hoy […] Este gobierno no puede trabajar con las crisis. No pudieron con los muertos que dejó el huracán María y ahora no pueden con las pruebas y contagiados por el Covid-19”.