Despiden enero en Fortaleza a son de protestas

“Nos unimos a esta protesta porque sabemos que miles de personas ahora mismo sufren los estragos de los sismos y no están recibiendo apoyo adecuado del gobierno. No permitiremos que la nuestra gente sufra cuando sabemos que hay 8.7 mil millones de dólares en una cuenta de gobierno que podría ser utilizada para proteger nuestras pensiones y garantizar una recuperación justa para nuestra isla. Este es un momento para que la gobernadora y la Junta de Control Fiscal le respondan al País y no a los bonistas, todos nuestros fondos públicos deben ir para que podamos echar pa’ alante. Si escogen guardar ese dinero y dárselo a bonistas millonarios saben que le están dando la espalda al país y los responsabilizaremos por sus acciones.” destacó López Varona.