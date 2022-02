Maestros y bomberos aumentan reclamos tras gestiones y expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi

Luego de que el gobernador, Pedro Pierluisi notificará el aumento de salario temporal a los maestros durante la misma conferencia de prensa se dirigió a los bomberos del país. “Hay formas y maneras de protestar y marchar. Pero jamás debe conllevar el tú poner en peligro la vida de los demás. Ese es tu deber. Aquí nadie está obligado a ser Policía ni Bombero. Pero el que se dedica a esa vocación, tiene que asumir esa gran responsabilidad. Si por alguna razón cuestiona el seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Pero si permanece en la posición, tiene que cumplir con su deber”, advirtió el primer ejecutivo a los primeros respondedores, tras manifestación y cierre de estaciones de bomberos al rededor de la isla durante la semana pasada.