Departamento de Salud informa sobre posibles nuevos casos sospechosos de coronavirus en Puerto Rico

Los nuevos criterios establecidos por el CDC, los cuales han sido adoptados por Puerto Rico y el resto de los estados, permiten ahora realizar la prueba de COVID-19, aun cuando la persona no haya viajado.

El secretario, indicó además que la nueva guía ya fue enviada a todos los médicos, a través del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y a la Asociación de Hospitales. Destacó también, que la nueva guía establece que cuando llega un paciente a la sala de emergencia, el médico evaluará si la persona tiene fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Luego, conforme a su criterio, determinará la realización de al menos una prueba, que podría ser de influenza o cualquier otra de enfermedades transmisibles respiratoria. En el caso de que los resultados de dichas pruebas sean negativos y el paciente muestre un cuadro de enfermedad respiratoria aguada que requiera hospitalización, se pondrá en contacto con el epidemiólogo regional para que se le realice al paciente la prueba de COVID-19; aunque la persona no tenga historial de viaje.

“Según ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hemos implementado medidas más rigurosas que las establecidas por la regulación federal, en lo que respecta a el proceso de notificación de entrada marítima. Todo barco, de carga o crucero, deberá emitirle una certificación a la Autoridad de los Puertos una hora antes de entrar a la Isla de que no tiene una persona abordo experimentando cualquier tipo de afección médica, incluyendo los síntomas del Covid 19. En los barcos cruceros, dicha certificación la hará el jefe del personal médico abordo. Barco que no entregue la referida certificación, barco que no entrará a Puerto Rico”, abundó Rodríguez Mercado.