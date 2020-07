Corrección activa protocolo tras detectar caso positivo de coronavirus en cárcel de Bayamón

Este explicó que los nuevos ingresos no se incorporan directamente a la poblaci ón sentenciada, lo que permite tener un mayor control para la prevención de contagio. Según establece el protocolo, todo nuevo ingreso accede a través del Centro de Ingreso de Bayamón 705. A todos se les realiza la prueba tras su llegada y permanecen por 14 días en cuarentena en módulos particulares. En los módulos se aceptan sumariados tan solo por el periodo de 7 días, y a partir del séptimo día no se ingresa ningún sumariado adicional a ese módulo para comenzar a cursar el periodo de 14 días de cuarentena. Una vez pasada la cuarentena y confirmado el diagnóstico negativo al virus para todos los sumariados del módulo, se procede con la reubicación de éstos, conforme a la necesidad de espacios para nuevos ingresos. “Este ha sido el mecanismo utilizado por los pasados cuatro meses que llevamos de la emergencia y que, hasta hoy, no se había dado un caso positivo. A diario se reciben decenas de sumariados de la libre comunidad en el Centro de Ingreso de Bayamón”, afirmó el funcionario.