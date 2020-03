Continúa interrogatorio sobre suministros encontrados en almacén de Ponce

El teniente Joel Figueroa, exdirector de operaciones del Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD), durante la emergencia tras los sismos de principio de año , aseguró a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia que el almacén de suministros en Ponce estaba en funcionamiento y no se “ocultaban” suministros.

Como parte del relato, el exdirector de operaciones del NMEAD indicó, “por eso es que cuando el señor León Fiscalizador llega a Ponce, él no rompió una puerta; él se encontró con personal trabajando allí. ¿Sabe por qué? Porque ese almacén estaba en función en la medida que se podía, ya que esa estructura tuvo daños y como dice el plan, se solicitó una inspección de ingenieros para verificar la integridad de almacén. No se recomendaba el uso ya que tenía daños estructurales por lo que no se recomendaba su uso hasta que se mitigara los daños. Por lo tanto, se estaba sacando con calma lo que se podía para disponer”.