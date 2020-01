Inicia pesquisa sobre almacén de suministros en Ponce

Román agregó que a pesar de que leyó el informe, no mantuvo una copia y refirió el documento al Departamento de Justicia (DJ) a la vez, que indicó que no podía comentar sobre el contenido del informe, ya que la investigación estaba en curso. Por lo antes expuesto, Rodriguez Aguiló informó que la Comisión se propone citar a la secretaria de esta agencia, Lcda. Dennise Longo, para que conteste preguntas sobre el contenido del documento.

En ese punto, la representante María Milagros Charbonier, cuestionó la base sobre la cual Román no podía contestar las preguntas sobre el informe, que no permitía a la Cámara de Representantes el acceso a los datos, en contravención a las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa.

“Me crea un sabor amargo, ¿usted sabe por qué? Porque hay periodistas, el pueblo de Puerto Rico que está viendo esto; necesitamos que haya transparencia, lo estoy diciendo hace días, ayer se lo dije a la Gobernadora, necesitamos que la gente sepa. ¿Cómo la gente no va a enterar lo que hay en en informe, que usted ha dicho que no hay nadie referido, que no hay delito? Entonces, ¿por qué no lo podemos tener aquí hoy?”, cuestionó la representante.