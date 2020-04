Carmen Yulín expresa que la "Gobernadora demuestra que ni ella misma cree en sus datos" ante nueva Orden Ejecutiva

Tras la gobernadora Wanda Vázquez haber anunciado este sábado la extensión del toque de queda hasta el 3 de mayo por el coronavirus, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín , escribió en sus redes sociales su opinión sobre la nueva Orden Ejecutiva y expresó que Vázquez no tiene el carácter para gobernar ante una crisis.

Dato 1: En Puerto Rico sólo se han hecho 7,790 pruebas de una población que ronda entre 3 a 3.5 millones. Eso, si le damos credibilidad a los datos del gobierno. Y todos sabemos que no se puede dar credibilidad a esos datos.

Dato 2: El gobierno ha admitido que no es hasta esta semana que está comenzando el rastreo y seguimiento de los casos. Por lo cual, menos aún sabremos a cuántos los que están positivos han contagiado. Sin contar con que hay gente que son positivas y no tienen síntomas .

Dato 4: No sabemos cuántas pruebas tiene el Gobierno, o cuántas pruebas rápidas tiene, ni a qué hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDTs), laboratorios o Municipios se les ha repartido. No sabemos dónde están las 500 pruebas que se recibieron en Manejo de Emergencias que se daban por perdidas. Y el nuevo Secretario nos ha dicho que han sido repartidas pero no sabemos a dónde.