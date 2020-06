Cámara de Representantes aprueba medida que prohíbe el cobro del 'covid fee' en la Isla

“Imponerles un cargo a los ciudadanos, o pasarle los gastos de estos comercios u oficinas médicas por sus costos operacionales, no es la opción. No importa si son 10, 15, o 20 ni la cantidad de veces que la persona vaya a un dentista o un restaurante. En estos momentos de incertidumbre, en que mucha gente ha quedado sin empleo, que no han recibido el seguro por desempleo, cuando hay jefes de familias sin ingreso, y que todos tenemos también que adquirir materiales para protección, este impuesto agrava la situación económica de las personas que acuden a buscar estos servicios”, remarcó Franqui Atiles.