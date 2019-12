Alcaldesa de San Juan se reúne con empresa de cruceros en Miami

Carmen Yulín explicó que “en San Juan nos oponemos a la privatización del Puerto de San Juan, sobre todo cuando el gobierno no ha escuchado a las compañías, por lo menos Royal Caribbean ha expresado su disponibilidad para apoyar en mejorar las instalaciones. Nada se sabe de este proceso de contratación con la empresa privada y, tal parece, que las propuestas y los proponentes no se darán a conocer hasta que se adjudique el mismo”.

La Primera Ejecutiva de San Juan señaló que “desde que asumí la Alcaldía en el 2013 tenemos una relación de trabajo con esta asociación de compañías de cruceros que sirven a San Juan. En aquel momento, nos plantearon que no venían cruceros a San Juan porque el comercio no estaba abierto en horas de la noche, que la zona histórica no tenía oferta cultural, que no estaba limpio y que no ofrecía seguridad que incluye emergencias médicas. Nos acercamos a los comerciantes y ellos aceptaron abrir si el municipio mejoraba la limpieza, la iluminación, la seguridad, emergencias médicas y la oferta cultural. Todas las partes cumplimos y ahora no podemos ceder a esta amenaza”.