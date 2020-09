Trump llega para el ayuntamiento de los votantes en Constitution Center en Filadelfia

FILADELFIA, PA - El presidente Donald Trump está en Filadelfia. Llegó a bordo del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia alrededor de las 4:40 p.m.

Fuentes de la policía de Filadelfia dicen que hasta ahora no hay incidentes de los que hablar.

“Ciertamente no es algo que esperábamos hacer, considerando todo lo que hemos pasado en los últimos meses, pero los presidentes vienen a las ciudades por muchas razones”, dijo Kenney. "La otra cosa que es un poco frustrante es que nos cuesta mucho dinero y no se nos reembolsa y tiene que reordenar nuestra presencia policial en áreas donde normalmente no serían tan necesarias".