Tres muertos, 20 personas baleadas, incluidos cuatro menores de edad, y tres apuñalados durante el fin de semana en Filadelfia

Entre las 12:02 a.m. y 1:08 p.m. el domingo, la policía respondió a 12 incidentes violentos, incluido 1 apuñalamiento y 11 tiroteos. Entre las víctimas del tiroteo del domingo se encontraban un hombre de 18 años que murió después de recibir un disparo en la cara, el estómago y el brazo a la 1:17 am en la cuadra 2800 de Memphis Street en Kensington y un adolescente de 16 años que está en condición estable después de recibir un disparo en la pierna a las 4:09 am en la cuadra 4900 de Aspen Street en la sección Mill Creek de West Philadelphia.