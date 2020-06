Retiran de madrugada la polémica estatua de Frank Rizzo en Filadelfia

Eliminación inmediata

Un nuevo comienzo

"Nada en contra de él personalmente. No era un fanático de la estatua. Lo he dicho antes. No hay alcalde que tenga una estatua de él o de ella. No quiero una estatua mía en ningún lado, no es que a nadie le importe ponerla. No creo que sea apropiado y creo que fue algo impuesto en la ciudad hace 20 años. Estamos pasando de esa era", afirma