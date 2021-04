Los rascacielos de Filadelfia apagan las luces para salvar a las aves migratorias y en casa puedes hacer lo mismo

¿Qué es Lights Out Philly?

Lights Out Philly es un programa voluntario que alienta a los propietarios e inquilinos a apagar las luces interiores y exteriores que no estén en uso entre las 12 a. M. Y las 6 a. M., Especialmente las de los pisos superiores, vestíbulos, atrios y pasillos exteriores. . La migración de primavera suele durar del 1 de abril al 31 de mayo, y las migraciones de otoño duran del 15 de agosto al 15 de noviembre. Hay otras 33 ciudades en el programa nacional, incluidas Atlanta , Baltimore , Boston , Nueva York , Washington D.C. y Chicago .

¿Por qué los pájaros vuelan hacia las ventanas y los edificios?

La luz artificial nocturna (ALAN) puede atraer a las aves que migran de noche a los edificios y, en última instancia, hacer que colisionen con los edificios y las estructuras exteriores”, dijo a Treehugger Keith Russell, director del programa de conservación urbana de Audubon Mid-Atlantic. “Los vidrios reflectantes y transparentes también son difíciles de reconocer para las aves como superficies duras, y estas luces artificiales nocturnas también permiten que las cualidades engañosas del vidrio que a menudo engañan a las aves durante el día operen también de noche.

¿Qué puedo hacer para evitar que las aves vuelen hacia mi ventana o edificio?

Hay algunas formas de proteger a las aves en su área, incluso si no vive en una de las ciudades involucradas con Lights Off. Además de apagar las luces durante las horas de migración, de acuerdo con All About Birds, puede identificar ventanas potencialmente "peligrosas", como grandes ventanales, ventanas con comederos o ventanas reflectantes. Para disuadir a los pájaros pequeños, puede hacer marcas verticales en su ventana con pintura al temple o jabón, agregar calcomanías o usar ABC BirdTape.