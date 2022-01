¡Multas! radares de velocidad llegarán al tramo de la I-95 en Delaware

"Conduent, Inc. es el proveedor 'llave en mano' de DelDOT, que posee, opera y mantiene el equipo de cámara ESSP y el sistema de recopilación de citaciones/infracciones", según el sitio web Restore the Corridor. "La Oficina del Secretario y la Sección de Ingeniería de Tránsito de DelDOT son responsables de todas las decisiones de ingeniería, seguridad y políticas, no Conduent. La Policía Estatal de Delaware es responsable de revisar y validar todas las citaciones".