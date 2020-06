Pensilvania vuelve a reportar más de 500 casos de coronavirus en un día

· Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.

· Cubra cualquier tos o estornudo con el codo, no con las manos.

· Limpie las superficies con frecuencia.

· Quédese en casa para evitar propagar COVID-19, especialmente si no se encuentra bien.

· Si tiene que salir por una razón, use una máscara.