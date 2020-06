Doce miembros de una familia hispana diagnosticados con coronavirus, tres fallecieron

“Estábamos muy tristes, cuando a ella se la llevaron, muy grave, con fiebre y con el pulso bajo, sentí que mi mamá ya no regresaba. Como dicen que a la edad de ella es muy difícil sobrevivir, pero ella le puso todo a Dios, la fe y nosotros en casa, todos orando, confiamos en que la iba a traer de regreso, que fuera su voluntad”, dijo Mariana Elisa, la hija menor de Orfita como cariñosamente le llaman sus nietas.

Doce contagios y tres muertes

“Yo no me quería morir, quería estar con mi familia, con mis nietas”, aseguró Orfita. “Mi hermano falleció, no sabia que había muerto”, recordó con tristeza.