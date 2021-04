Pensilvania se prepara para la visita de millones de cigarras y esto debes saber

FILADELFIA, PA – En las próximas semanas, probablemente escuche mucho acerca de una "invasión" o "plaga" de "enjambres" de cigarras a medida que miles de millones de insectos "invaden" el paisaje y "amenazan" a la población. Lo cierto es que no se trata de una invasión y tampoco de una plaga. Es el ciclo normal de una especie fascinante y cuya aparición se convierte en uno de los episodios más esperados por los estudiosos de la biodiversidad y la ecología.

Una mirada de cerca a los insectos alados

Las cigarras comienzan su vida cuando los adultos ponen huevos en lo alto de los árboles, según un estudio publicado en 1995 en la revista Annual Review of Entomology . Después de la eclosión, las ninfas diminutas y sin alas no se parecen mucho a las cigarras adultas. Estas cigarras juveniles caen de los árboles donde nacieron y se hunden en el suelo debajo. Allí, aprovechan las raíces de los árboles y se alimentan de los fluidos del árbol, que contienen pocos nutrientes pero permiten que las cigarras crezcan de forma lenta y segura. Las ninfas se alimentan de las raíces de los árboles durante un año en el caso de las cigarras anuales, y hasta 17 años en el caso de las cigarras periódicas, como Brood X (la "X" representa el número romano "10" y Brood X es uno de los 12 grupos de cigarras que surgen cada 17 años).

Cautiverio con propósito

Luego, según el estudio Annual Review of Entomology, las cigarras pasan de cuatro a seis semanas acomodándose en los árboles, localizando a otras de su propia especie y haciendo tanto ruido como les sea posible . Cada especie produce una llamada distintiva, que probablemente ayude a los miembros de esa especie a encontrarse. Si tienen la suerte de evitar a los depredadores y encontrar pareja, se reproducirán una vez y luego morirán.

" La comunicación entre estos insectos es fascinante. Son tan ruidosos y emiten tantos sonidos como les sea posible. Es distintitvo, lo reconocen entre sí, son muy inteligentes y tienen una meta final; aparearse antes de que un depredador las encuentre ", explicó el doctor Carlos C. Martínez Rivera, biólogo de conservación y ecólogo, especialista en ecología acústica.

Amor intenso, muerte súbita

Una cigarra periódica, como las de Brood X, es una cigarra cuya vida útil se basa en un número primo, un número que no se puede dividir por otro número entero. Solo se encuentran en el este de Estados Unidos, las cigarras periódicas se desarrollan bajo tierra durante 13 o 17 años antes de emerger para su frenesí reproductivo de un mes y posteriores muertes. Esta historia de vida inusual es una estrategia evolutiva, según un estudio de 2004 en la revista Physical Review Letters .

Las cigarras periódicas son vulnerables a los depredadores, y las aves, lagartos, serpientes, peces, insectos y mamíferos devorarán a tantos miembros de la lenta y vulnerable Brood X como puedan atrapar. Entonces, los insectos han desarrollado un ciclo de vida inusual: su desarrollo subterráneo prolongado significa que los depredadores no pueden depender de las cigarras periódicas como fuente de alimento confiable. Incluso si las poblaciones de depredadores aumentan y disminuyen, la probabilidad de que un mayor número de depredadores coincida con la aparición periódica de una cigarra en particular es muy baja. Como resultado, las especies que se alimentan de los insectos no han evolucionado para tener poblaciones más grandes en anticipación a los años en que las cigarras son abundantes.