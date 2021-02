Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware están bajo los efectos de la tormenta invernal y esto debes saber

Una primera alerta por acumulación de nieve, aguanieve y condiciones de conducción peligrosas dura hasta las 9 a.m. del viernes . El Servicio Meteorológico Nacional también ha emitido una advertencia de tormenta invernal para la mayor parte del área hasta las 10 a.m. del viernes.

¿Cuál es el ciclo de la tormenta?

Las carreteras se volvieron resbaladizas rápidamente, así que no conduzca si no necesita ir a ningún lado. Ya se podía quitar la nieve en lugares como el condado de Montgomery a las 6 a.m. antes de las 7 a.m. incluso nevaba en Cape May a lo largo de la costa de Jersey.