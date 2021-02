Filadelfia declara estado de emergencia en preparación para la tormenta invernal este domingo

Con otra tormenta acercándose, el director gerente Tumar Alexander anunció que se declarará una emergencia por nieve para la ciudad de Filadelfia a partir de las 6 a.m. del domingo 7 de febrero.

Puede encontrar información de emergencia por nieve y un mapa de las rutas de emergencia por nieve en philadelphiastreets.com/highways/snow/emergency-routes . Los vehículos que se dejen en las rutas de emergencia por nieve se trasladarán a otros lugares de estacionamiento para ayudar en las operaciones de limpieza de nieve. Si mudan su automóvil, llame al 215-686-SNOW (7669) y presione la opción 4 para encontrarlo. NO llame al 911.

Las rutas de emergencia por nieve, las carreteras primarias y secundarias recibirán servicio primero para permitir un paso seguro. Las calles residenciales serán tratadas después de que las carreteras primarias y secundarias sean seguras para viajar. Nuestro objetivo es hacer que las carreteras sean transitables y que la ciudad vuelva a sus operaciones normales lo antes posible. Esto no significa que las carreteras estarán completamente libres de nieve y hielo, sino que serán transitables para un viaje seguro.

Recordatorios:

🛑 Colecciones de Saneamiento y Reciclaje : Debido a la cantidad de acumulaciones de nieve esperadas, los equipos y equipos de Saneamiento se desviarán a las operaciones de nieve. Las cuadrillas estarán recolectando basura el lunes, pero los residentes deben esperar retrasos mientras las cuadrillas navegan por la nieve. No habrá recolecciones en las entradas traseras para el lunes. Los residentes deben colocar sus materiales en el frente de sus casas en la acera para que los recojan. Queremos evitar que los camiones de Saneamiento se atasquen en la nieve compacta en los caminos de entrada.

La decisión sobre el resto de las recolecciones de la semana se tomará el lunes temprano en función de cómo hayan progresado las operaciones de tormenta y arado. Los centros de conveniencia de saneamiento estarán abiertos en horario regular, de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m.

🛑 Edificios y servicios de la ciudad: No se espera que este evento de nieve interfiera con las operaciones de la ciudad el lunes 8 de febrero.



🛑 Alcance para personas sin hogar: La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar emitió un Código Azul que entrará en vigencia mañana domingo 7 de febrero a las 7 a.m. y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. A lo largo del Código Azul, los equipos de extensión para personas sin hogar de Filadelfia patrullarán las calles en mayor número, instando a las personas que se encuentran sin hogar a entrar en el interior y evitar la exposición prolongada a los elementos en medio de temperaturas peligrosamente frías. Las personas no necesitan identificación para ingresar a los refugios y pueden permanecer en el interior durante la vigencia del Código Azul. Si está preocupado por alguien que no tiene hogar, llame a Homeless Outreach al 215-232-1984 en cualquier momento. El alcance está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los socorristas también pueden transportar a las personas a un refugio por su propia seguridad. Revise la Iniciativa de Refugios Más Seguros para saber cómo los refugios de operación privada financiados por la Ciudad mantienen seguros a los residentes y al personal.