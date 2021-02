PennDOT, NJDOT anuncian restricciones en las carreteras debido a la tormenta de invierno

A partir de la 1:00 a.m. del jueves 18 de febrero, se planean restricciones de vehículos para las siguientes carreteras en el Nivel 1 del plan de restricción de vehículos para eventos climáticos de la Commonwealth of Pennsylvania:

⚠️ A partir de las 4:00 a.m. del jueves 18 de febrero, se planean restricciones de Nivel 1 para las siguientes carreteras adicionales: -Ruta 22 desde la Interestatal 78 hasta la frontera de Nueva Jersey; -Toda la longitud de la Ruta 33; -PA Turnpike I-76 e I-276 (línea principal) en ambas direcciones desde Valley Forge (Salida 326) hasta el conector I-95. -Todo el largo de la Interestatal 78; -Interestatal 80 desde la Interestatal 99 hasta la frontera de Nueva Jersey; - Interstate 81 desde Interstate 78 hasta Interstate 84; -Todo el largo de la Interestatal 84; -Todo el largo de la Interestatal 176; -Toda la longitud de la Interestatal 380; y -PA Turnpike I-476 (Extensión noreste) desde la salida Mid County (Salida 20) hasta Clarks Summit (Salida 131).



⚠️ Bajo las restricciones de Nivel 1, los siguientes vehículos no están permitidos en las carreteras afectadas:

-Tractores sin remolques;

-Tractores que remolcan remolques cerrados descargados o con carga ligera, remolques abiertos o remolques cisterna;

-Tractores que remolcan remolques tándem descargados o con carga ligera;

-Camiones de reparto de carga cerrados que cumplen con la definición de CMV;

-Vehículos de pasajeros (automóviles, SUV, camionetas, etc.) con remolque;

-Vehículos recreativos / autocaravanas;

-Autobuses escolares, autobuses comerciales y autocares que no llevan cadenas o dispositivos de tracción alternativos (ATD); y

-Motocicletas.