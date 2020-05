“No estoy segura de mandar a mis hijos el próximo año”, la reacción de una madre ante un posible recorte al presupuesto escolar

“Yo me he cuidado bastante, tengo distanciamiento social de todas las personas… No estoy segura de mandar a mis hijos a la escuela el próximo año escolar”, dijo Santos. “ No he recibido ningún tipo de llamada de la escuela, ni del distrito escolar en donde me informen qué medidas están tomando o tomarán las escuelas para recibir a los niños el nuevo año escolar”, agregó.