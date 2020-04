Estudiantes de Filadelfia no serán penalizados si pierden clases durante la emergencia del coronavirus

Sin embargo, de manera crucial, cualquier calificación que los estudiantes reciban en el tercer período de calificaciones solo puede mejorar sus calificaciones generales, de acuerdo con el plan de "continuidad de la educación" del distrito. Los estudiantes no serán penalizados si no completan las tareas .

La asistencia de los estudiantes no será registrada y monitoreada, dice el plan. Pero se les dice a los maestros que "hagan un seguimiento de quién participa y quién no participa y se comuniquen con aquellos estudiantes que no participan para ofrecer apoyo".