Niña de 14 años será juzgada como adulta después de admitir haber apuñalado a su hermana mayor en silla de ruedas

Cuando los agentes fueron al dormitorio, encontraron una almohada manchada de sangre sobre el rostro de Helen Miller. Cuando retiraron la almohada, encontraron un cuchillo grande en su cuello por encima del pecho, según la declaración jurada. Ella estaba acostada de espaldas y sus manos estaban cerca de su cabeza.



Las autoridades y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida de Helen Miller. La víctima fue declarada muerta a las 4:13 a.m. del lunes. Claire Miller fue arrestada y acusada como adulta, explicó la policía, porque "el homicidio no se considera un acto delictivo en Pensilvania".