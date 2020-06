"La epidemia no ha terminado:" Filadelfia advierte a los restaurantes que sigan las pautas de seguridad para comer al aire libre

Farley dijo desde el viernes que recibió informes de restaurantes que no seguían la lista de verificación de seguridad del "Modo seguro" de la ciudad; agregó que él mismo lo presenció.

· Barreras: use protectores contra estornudos o pantallas de plexiglás para evitar que las gotas respiratorias expulsadas por personas infectadas lleguen a otros

· Reduzca las multitudes: disminuya la cantidad de personas a las que una persona infectada podría transmitir el virus si otros pasos no son exitosos

Farley aconsejó a los residentes de la ciudad si ven un restaurante que viola la lista de verificación de seguridad para no comer allí e informar la ubicación al 311.

"Mi verdadera preocupación es que si las personas no siguen las reglas ahora en los restaurantes al aire libre, ¿las seguirán cuando se permita comer en el restaurante bajo techo?" agregó Farley.

El comisionado de salud de la ciudad indicó que, aunque las exposiciones al aire libre son menos riesgosas que las de interior, el virus puede propagarse cuando las personas están juntas y no usan máscaras, sin importar dónde ocurra.

" El virus no ha cambiado, la biología humana no ha cambiado, por lo que Filadelfia es tan vulnerable a una ola epidémica en junio como lo fue en marzo", dijo Farley. "Esta epidemia no ha terminado. Lejos de eso. Hasta que tengamos una vacuna, lo único que nos protege es cómo nos comportamos".