Inmigrantes indocumentados podrían obtener licencia de manejar en Pensilvania

El proyecto de ley 2835 de la Cámara de Representantes está patrocinado por los representantes Danilo Burgos, demócrata por Filadelfia, Joseph C. Hohenstein, demócrata por Filadelfia, Sara Innamorato, demócrata por Allegheny y Christopher M. Rabb, demócrata por Filadelfia.

Crearía una solicitud de no ciudadano para una licencia de conducir estatal a través de una exención para aquellos que de otro modo son elegibles pero no tienen un número de Seguro Social. Es posible que se requieran otros identificadores, como el número de identificación del contribuyente .

Las licencias otorgadas a los no ciudadanos pueden contener una indicación de que la licencia fue otorgada a una persona que no es ciudadana. Cualquier fotografía o información de identificación, como un número de Seguro Social, número de identificación fiscal, número de teléfono, lugar de nacimiento, país de origen, lugar de trabajo, escuelas a las que asistió, ingresos, historial de beneficios públicos, información de servicios públicos u otra información que normalmente no es un registro público obtenido.