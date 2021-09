Hispanos celebran en unidad con el primer mercado latinoamericano en LOVE Park

LOVE Park tendrá un aspecto diferente para los visitantes y residentes el viernes: los vendedores y los artistas se ubicarán alrededor del parque, con letreros específicos del sitio que se asemejan a los icónicos letreros verdes y blancos de las calles de Filadelfia, agrupando a los participantes por país.

“Al trabajar en eventos de esta naturaleza, me di cuenta de que no sé mucho sobre la escena hispana en Filadelfia. Me he conectado con tantos latinos en la ciudad y he aprendido de sus talentos en el proceso ".