“Help for the Hurdles”: el programa que llevará a la fuerza laboral a los residentes sin hogar en Filadelfia

FILADELFIA, PA - Un nuevo programa de asistencia laboral introducido por la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar tiene como objetivo ayudar a los habitantes de Filadelfia sin hogar a aterrizar y mantener sus trabajos brindándoles apoyo esencial.

" Help for the Hurdles" ofrece cuidado infantil, transporte, asesoramiento profesional y otros servicios a las personas que viven en refugios para personas sin hogar en toda la ciudad.

Más de 15,000 personas experimentan la falta de vivienda en Filadelfia cada año. Las investigaciones han demostrado que cosas como el transporte y el cuidado de los niños han sido barreras insuperables para algunas personas en busca de empleo.

"Las personas sin hogar quieren y necesitan un salario digno", dijo Marybeth González adjunta de Política, Planificación y Gestión del Desempeño en OHS. "Este programa aprovecha las asociaciones público-privadas para brindar a las personas el apoyo que necesitan para lograr sus objetivos financieros y de vivienda".

Los participantes de Help for the Hurdles recibirán tres meses de servicios tales como capacitación en habilidades, colocación laboral, pases SEPTA de tres meses y cuidado infantil pagado. El programa ha sido financiado por la Ley CARES durante dos años.

" Help for the Hurdles" opera en un ciclo continuo de 25 participantes a la vez que comenzó el viernes pasado. OHS dice que estima llegar a 800 personas sin hogar.

Para ser elegibles, los participantes deben ser residentes de refugios de emergencia, empleables, someterse a una prueba de drogas, proporcionar una identificación y ser elegibles para realojamiento rápido, dijo la ciudad. Pueden trabajar con un administrador de casos en un refugio para personas sin hogar para participar.

First Step Staffing, uno de los socios de la ciudad para esta iniciativa, coloca a los participantes en puestos de trabajo, brinda capacitación en habilidades laborales y transporte en camioneta para quienes no están cerca de las líneas SEPTA.

La semana pasada, el personal de First Step se conectó con los participantes en los sitios de SELF Inc. y realizó evaluaciones de habilidades para determinar para qué trabajos son más adecuados, según Kensington Voice.

Los participantes comienzan con trabajos de la industria ligera como clasificar correo, empaquetar frutas y verduras, hornear pan y abastecimiento de almacén con salarios que oscilan entre $ 10.50 y $ 16.25 por hora. A medida que avanzan en el programa, la ciudad discutirá con ellos los objetivos profesionales y las oportunidades futuras.

Los organizadores le dijeron a Kensington Voice que esperan que el programa cree una red de apoyo. Cada grupo tiene 25 participantes y asisten juntos a programas de certificación y clases de educación financiera.

Esta iniciativa es parte del plan más amplio de OHS para conectar a las personas con el empleo y mayores ingresos, declaró Roadmap to Homes. La hoja de ruta es un plan de cinco años para que la falta de vivienda sea "rara, breve y no recurrente en Filadelfia".