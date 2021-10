Fiscalía no prevé presentar cargos contra pasajeros que grabaron violación a bordo de tren SEPTA

Las solicitudes de The Associated Press de videos de vigilancia del ataque del 13 de octubre en la línea Market-Frankford han sido denegadas, citando la investigación criminal en curso. No está claro exactamente cuántos otros pasajeros se encontraban en las cercanías y si realmente presenciaron o registraron lo que sucedió en el tren de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania.