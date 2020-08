Filadelfia está mejorando en el reporte diario de casos de coronavirus pero "hay que ser cautelosos", dijo el comisionado

"Me alegra que las cosas estén tan bajas como están, y quiero que estén aún más bajas", dijo Farley. "Estoy preocupado por lo que sucederá cuando el clima se enfríe y los virus respiratorios tienden a empeorar , por lo que no estamos fuera de peligro incluso si el recuento de casos continúa disminuyendo durante las próximas tres semanas".

Preocupación con base científica

Cuando las personas ya no puedan ir al parque y socializar en entornos al aire libre, habrá un mayor riesgo de transmisión en los entornos interiores que los reemplacen.

Como informó Joe Pinsker de The Atlantic esta semana, el cambio natural de las personas hacia espacios cerrados durante los meses más fríos ha preocupado a los expertos en salud pública:

Al aire libre, hay suficiente aire para que el virus se "diluya rápidamente", así como la útil "acción de matar la luz del virus", explica Linsey Marr, profesora de ingeniería en Virginia Tech. En el interior, me dijo, "el virus puede acumularse" y ser inhalado más fácilmente, y "si el espacio se calienta, puede conducir a aire seco", que es más hospitalario para el virus.

Optimismo moderado



Por el momento, los casos en Estados Unidos han caído alrededor de un 14% en las últimas dos semanas, según la base de datos COVID-19 administrada por The New York Times. Después de un aumento nacional el mes pasado, todavía no está claro por qué las cosas han disminuido hasta ahora en agosto.