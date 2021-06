¿Pensando en comer cigarras? Esta es la advertencia emitida por la FDA que debes saber

Los insectos comestibles han sido parte de las ricas tradiciones culinarias de todo el mundo durante años, desde los crujientes chapulines de México hasta los beondegi, la comida callejera de crisálidas de gusanos de seda de Corea. En Estados Unidos, sin embargo, los colonizadores no terminaron adoptando hábitos autóctonos de comer insectos.

Sin embargo, a pesar del creciente entusiasmo, las cigarras no son exactamente las más buscadas. Pensarías que la singularidad de los insectos una vez cada 17 años podría convertirlos en un nuevo plato de moda. En caso de que eso despierte la curiosidad por probarlos, hay una advertencia importante de la Administración de Drogas y Alimentos: No coma estas criaturas si tiene alergia a los mariscos .

"¡Sí! ¡Tenemos que decirlo! No comas #cicadas si eres alérgico a los mariscos, ya que estos insectos comparten una relación familiar con los camarones y las langostas", tuiteó la agencia el miércoles.

¿Son peligrosas para las mascotas?



Los insectos quebradizos pueden ser molestos, pero según la Agencia de Protección Ambiental, las cigarras no son dañinas para los humanos, las mascotas o los jardines. Sin embargo, si los gatos o los perros se los comen, "esto puede causar temporalmente malestar estomacal o vómitos, pero no hay necesidad de preocuparse si una mascota come una pequeña cantidad de cigarras", dice la EPA.