Wolf firma proclamación de emergencia: esto es lo que se espera de la tormenta invernal en Pensilvania

Si las condiciones empeoran, PennDOT promulgará restricciones de viaje. Wolf instó a las personas que no son esenciales a quedarse en casa desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana.

Cierres y emergencia por nevada

FILADELFIA El Distrito Escolar de Filadelfia dijo que no habrá cambios en el aprendizaje virtual debido a la tormenta de invierno y se espera que los estudiantes inicien sesión en sus clases en sus horarios normales.

Centros de llamadas abiertos: El centro de llamadas de Filadelfia 311 permanecerá abierto durante el horario laboral normal los miércoles y jueves (de 8 a.m. a 8 p.m.) para atender llamadas que no sean de emergencia. Las solicitudes de salazón y arado no se aceptarán durante la tormenta. Una vez que la tormenta haya pasado, la ciudad anunciará cuándo se tomarán dichas solicitudes.