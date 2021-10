Enfermero es asesinado por compañero de trabajo en el Hospital de la Universidad de Jefferson

En Jefferson, trabajadores de la salud en batas salieron a la calle 11 durante un cambio de turno lluvioso alrededor de las 7 am Un empleado, que no quiso ser identificado porque no estaba autorizado para discutir el asunto, dijo que estaba en el mismo piso donde el ocurrió el tiroteo y que sus compañeros de trabajo están "aterrorizados", declaró al Inquirer.